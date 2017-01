Der DWD hat in den letzten Jahren sein Warnsystem modernisiert und mehrstufig gegliedert.

Es setzt sich nun aus drei Säulen zusammen. Dies sind die sogenannte Frühwarninformation, die Vorwarninformation und die landkreisbezogene Warnung.

Die erste Säule ist die Wochenvorhersage Wettergefahren als Frühwarninformation.

In diesem Bericht erhalten Sie Informationen darüber, an welchem der nächsten Tage (bis zu einer Woche) warnwürdige Wetterereignisse erwartet werden.

Auf diese lange Zeit im Voraus werden die Einschätzungen für das Auftreten in den Kategorien "möglich", "wahrscheinlich" oder "sehr wahrscheinlich" geliefert.

Die betroffenen Gebiete können nur großräumig umschrieben werden und umfassen ganze Bundesländer oder noch mehr (Norden, Westen, Südosten usw. von Deutschland).

Die zweite Säule sind die Warnlageberichte als Vorwarninformation.

Es gibt sowohl einen Warnlagebericht für ganz Deutschland, als auch Regionale Warnlagebericht für die Bundesländer.

Die Warnlageberichte beschreiben die erwartete Warn- und Wettersituation für die nächsten 24 Stunden ab Ausgabetermin.

Warnlageberichte werden standardmäßig vier Mal am Tag herausgegeben. Falls es aufgrund der aktuellen Wettersituation erforderlich ist, werden sie auch öfter aktualisiert.

Im Fall von zu erwartenden schweren Gewittern werden auf der Warnseite in den betroffenen Bundesländern Achtungszeichen eingebunden. Durch Klick auf das Achtungszeichen kann der entsprechende Warnlagebericht eingesehen werden.

Die dritte Säule sind die landkreisbezogenen Warnungen.

Die konkreten Landkreiswarnungen werden im Vergleich zu den anderen Warninformationen sehr kurzfristig vor dem Eintritt des Warnereignisses herausgegeben, um eine möglichst hohe zeitliche und räumliche Treffgenauigkeit zu erzielen.

Für großräumige Warnereignisse, wie zum Beispiel Sturmtiefs, große Schneefallgebiete, große Gebiete mit Dauer- oder Landregen oder auch verbreitet auftretenden Frost, die mehrere Landkreise, manchmal sogar mehrere Bundesländer betreffen, können Warnungen für konkrete Landkreise bereits drei bis zwölf Stunden vor Beginn herausgegeben werden.

Anders sieht das für Gewitter und heftige Schauer aus, die u.U. auch noch Hagel mit sich führen. Sie sind im Vergleich zu den zuvor genannten Warnereignissen kleinräumig und umfassen meist nicht einmal einen ganzen Landkreis. Damit sind sie auch in der Vorhersage schwerer zu erfassen. Für sie können Warnungen erst null bis drei Stunden vor Beginn herausgegeben werden.

Bezeichnung Schwellenwert Meteorologische Erscheinung

Orkanartige Böen 105 bis 115 km/h, 29 bis 32 m/s,

56 bis 63 kn, 11 Bft Windböen in ca. 10 m Höhe über offenem, freiem Gelände Böenunwetterwarnung in exponierten Gipfellagen nach Einzelfallentscheidung

Orkanböen ab 120 km/h, ab 33 m/s, ab 64 kn, 12 Bft

extremes Unwetter:

überörtlich mehr als 140 km/h

Schweres Gewitter Es genügt, wenn eine der begleitenden Wettererscheinungen ihr Unwetterkriterium erfüllt. Bei Hagel mit einem Durchmesser der Hagelkörner größer als 1.5 cm Sehr starkes konvektives Ereignis. Gewitter mit Hagelschlag, heftigem Starkregen oder Orkan(artigen)Böen

Heftiger Starkregen > 25 l/m² in 1 Stunde

> 35 l/m² in 6 Stunden Starkregen

Ergiebiger Dauerregen > 40 l/m² in 12 Stunden

> 50 l/m² in 24 Stunden

> 60 l/m² in 48 Stunden

extremes Unwetter:

verbreitet

> 70 l/m² in 12 Std.

> 80 l/m² in 24 Std.

> 90 l/m² in 48 Std. Dauerregen

Starker Schneefall > 10 cm in 6 Stunden

> 15 cm in 12 Stunden

in Lagen über 800 m:

> 30 cm in 12 Std.

extremes Unwetter:

verbreitet

> 25 cm in 12 Std.

in Lagen über 800 m:

verbreitet > 50 cm in 12 Std. Schneefall

Starke Schnee- verwehung Neuschnee oder lockere Schneedecke > 10 cm und wiederholt Böen ab 8 Bft Schneeverwehung in Lagen über 800 m: Einzelfallentscheidung

Glatteis verbreitet Glatteisbildung am Boden oder an Gegenständen in Einzelfallentscheidung auch bei verbreitetem Auftreten von überfrierender Nässe mit erheb- lichen Verkehrsbehinderungen Glatteis