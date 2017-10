Wetterthema | tagesschau.de

27.10.2017

Sturm am Sonntag

Am Sonntagfrüh erreicht der Sturm seinen Höhepunkt in der Nordosthälfte.



Am Freitag war das Sturmtief auf den Wetterkarten noch gar nicht sichtbar. Es entsteht erst am Samstag in einer nördlichen Strömung über dem Süden Skandinaviens und zieht am Sonntag sehr schnell über Polen nach Weißrussland weiter. Sein Sturmfeld zieht in der Nacht auf Sonntag und am Sonntagvormittag über die Nordosthälfte Deutschlands hinweg.