Wetterthema | tagesschau.de

31.07.2017

Starkregen und Klimawandel

Ist der Klimawandel schuld an den extremen Regenfällen der vergangenen Tage?



Deutschlandweit fielen im Juli ca. 60 Prozent mehr Regen als üblich, auf dem Brocken im Harz war es sogar über dreimal mehr als im langjährigen Mittel. Allein am 24. Juli fielen dort 120 Liter pro Quadratmeter, an der Eckertalsperre am Nordrand des Harzes wurden an diesem Tag sogar 153 Liter gemessen. Jedoch sollte man mit voreiligen Schlussfolgerungen vorsichtig sein, denn der Klimawandel lässt sich nicht an einzelnen Witterungsabschnitten fest machen.